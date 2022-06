Une première agente en équité et droits de la personne à Viamonde

Soutenir et inititier des activités

Diplômée en Éducation de l’Université Queen’s et en Études des conflits et des droits humains de l’Université d’Ottawa, Shondra Mings a été superviseure à Kids Help Phone et conseillère en équité à l’Université McGill. Elle a reçu une formation en premiers soins de santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada.

Mme Mings se dit ravie de se joindre à Viamonde. «J’ai tellement hâte de collaborer avec différentes équipes et membres de la communauté pour soutenir des activités axées sur l’équité et droits de la personne. Notre personnel effectue déjà un travail formidable et je suis là pour les soutenir.»

Elle veut aussi créer de nouvelles initiatives et soutenir celles qui existent déjà. «Je crois qu’à travers des initiatives diverses, le conseil scolaire peut créer un milieu toujours plus inclusif.»

Inciter les organisations à faire plus

Viamonde se penchait déjà sur les inégalités et sur les moyens d’améliorer les choses, assure le directeur de l’éducation par intérim, Michel Laverdière.

«Les dernières années ont permis de faire une prise de conscience sur les inégalités entre plusieurs communautés d’intérêts au sein de la société, et incité les organisations à faire plus pour lutter contre toutes les formes de discrimination et le racisme systémique.»