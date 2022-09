Dans les coulisses des attentats du 11 septembre 2001

Gander, une ville au grand cœur

Pendant ce temps, les attentats sèment aussi le chaos à l’autre du bout du pays, à Gander, sur l’île de Terre-Neuve. Mais pas parce qu’il y a une menace terroriste.

Cette ville isolée ne compte même pas 10 000 habitants à l’époque. Or, elle accueillera environ 6 700 passagers qui se trouvaient à bord de près d’une quarantaine d’avions le 11 septembre.

Après Halifax, Gander sera le deuxième aéroport vers lequel seront déroutés le plus grand nombre d’appareils.

La population de Gander, qui s’est vraiment démarquée pour son hospitalité et sa générosité, a inspiré la comédie musicale Come From Away. Créé au Canada, ce spectacle a fait le tour des États-Unis depuis 2017 et a été présenté un peu partout dans le monde.

Gander a connu d’autres drames aériens

De toutes les villes, Gander était sans doute la mieux préparée pour le rôle d’hôte qu’elle a été appelée à jouer. Deux écrasements antérieurs avaient amené la ville à se doter d’un plan d’intervention.