Virage inclusif à Glendon: badge de diversité et guide de français

«Ce sont des guides ou des recommandations, pas des obligations… Et ces initiatives ont été très bien reçues dans la communauté de Glendon, déjà très majoritairement réceptive au respect de toutes les diversités.»

De plus, 5 000 $ du Fonds prioritaire du principal ont été alloués pour couvrir les honoraires des personnes autochtones, noires et racialisées qui seront invitées à donner des conférences à Glendon durant les trois trimestres universitaires de 2022-2023.

L’objectif ici est d’offrir «aux étudiantes et aux étudiants autochtones, et aux autres personnes issues de groupes en quête d’équité, davantage de possibilités de se reconnaître dans leurs cours et leurs enseignantes et leurs enseignants.»

Pédagogie inclusive

Le Guide est une continuation du dialogue entamé sur la pédagogie inclusive, confirme le principal.

«Les règles du français que nous avons apprises à l’école nous disent que le masculin l’emporte, et les accords binaires masculins/féminins sont au cœur de presque toutes les phrases», indiquent les auteures Miriam Greenblatt, Isabelle Montagnier et Johanne Roberge.