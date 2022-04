Portes ouvertes à Glendon samedi et dimanche

Pour la journée en personne, il faut choisir un créneau horaire. Un courriel de confirmation sera envoyé aux participants. Il contiendra des informations sur le lieu d’inscription, l’endroit où se garer et la façon d’effectuer le dépistage covid obligatoire.

Une navette gratuite assurera la liaison entre le stationnement inférieur et l’aire d’accueil du Centre d’excellence de Glendon.

Une vingtaine de programmes

Les programmes de psychologie et de baccalauréat simultané en éducation offrent des présentations spéciales.

Il sera possible de rencontrer les profs de Biologie, Économie et commerce, Études canadiennes, Communications, Théâtre et arts visuels, Science économique, English, Études françaises, Études des femmes et de genre, Histoire, Études internationales, Études internationales & administration des affaires (double diplôme), Linguistique et sciences du langage, Mathématiques, Philosophie, Science politique, Études sur la sexualité, Sociologie, Espagnol (Études hispaniques), Traduction et Majeure non déterminée.