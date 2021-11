Portes ouvertes virtuelles du campus Glendon dimanche

Les finissants des écoles secondaires de Toronto et des environs sont invités à visiter le campus bilingue Glendon de l’Université York lors de ses Portes ouvertes virtuelles d’automne ce dimanche 21 novembre de 10h à 14h30.

«En temps normal, cet événement a lieu en personne et attire plusieurs centaines de jeunes de 10e, 11e et 12e années, souvent avec leurs parents», explique Antoine Ste-Marie, responsable des agents de recrutement étudiant et de l’organisation des Portes ouvertes.

Rencontres avec des profs et des étudiants

«Mais ils pourront quand même rencontrer des professeurs et des étudiants actuels dans le domaine qui les intéresse, en prenant rendez-vous sur la plateforme Accelevents. Ce sera parfois en petits groupes, souvent du un à un.»

Quelques rencontres de type webinaire interactif sont organisées sur des thèmes populaires: les services aux étudiants, les questions d’argent, les admissions internationales, certains programmes.

En visionnant une vidéo (à 11h en anglais ou à midi en français), ils pourront aussi visiter le campus de 2000 étudiants situé dans un magnifique boisé au 2275 avenue Bayview, à la hauteur de Lawrence.