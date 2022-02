Les Débats internationaux de Glendon: vive les femmes dirigeantes!

Encourager les jeunes filles à voir plus loin

Le but de la conférence était notamment d’encourager les jeunes filles à briser les obstacles et gravir les échelons.

«Vous ne serez pas automatiquement reconnue à votre valeur, il faudra se battre pour gravir les échelons», insiste Kathleen Wynne. «Sortez de votre zone de confort. Si vous y croyez, vous pouvez le faire! Il faut des femmes modèles pour encourager les jeunes filles à se lancer.»

«Quand on supporte une femme leader, on s’attend à ce qu’elle soit parfaite», explique Christine Boyle. «J’ai fait beaucoup d’erreurs, mais c’est important de les partager. Cela incite à voir plus loin, en montrant que tout le monde peut faire des erreurs.»

Pour Paulette Senior, «on peut nous mettre en situation d’échec, mais il faut se battre et surpasser ces obstacles. Les femmes sont plus fortes après les échecs, plus persévérantes.»

«Il faut changer les mentalités»

Les études montrent que les qualités de leaders sont différentes chez les hommes et les femmes, ce qui les rend complémentaires. «Une raison de plus de faire monter les femmes dans les postes de direction», souligne Kathleen Wynne.