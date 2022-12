Médias et cultures numériques: entente de continuité entre La Cité et l’UOF

«C’est une continuité entre les deux programmes pour que les étudiants approfondissent toutes les notions par rapport aux enjeux du numérique, aux nouvelles technologies, à l’intelligence artificielle», fait valoir la responsable du pôle d’études en Cultures numériques de l’UOF, Hela Zahar.

Pour Paulin Mulatris, vice-recteur des Études et de la recherche à l’UOF, ce partenariat serait «le premier d’une longue série d’ententes avec La Cité afin de tisser des liens étroits et durables entre nos deux établissements désireux de promouvoir et d’encourager l’accès à l’éducation post-secondaire en français en Ontario».

Besoins de main-d’oeuvre criants

«Ce programme est fruit d’une étude de marché», indique le coordonnateur du programme de Techniques de médias et communications numériques à La Cité, Denis Bouchard. «À la base, nous voulons répondre aux besoins de main-d’oeuvre criants dans le secteur du numérique.»

«Les médias sont en transformation profonde et le Big Data est roi», poursuit-il. «Il y a des besoins de traçabilité et de découvrabilité: une chorégraphie des données, des métadonnées et des algorithmes visant à expédier la meilleure information vers les usagers.»

C’est dans cet univers en effervescence que les diplômés de La Cité et de l’UOF vont évoluer. Les cours offerts dans leurs programmes respectifs doivent leur permettre d’être au fait des nouvelles tendances technologiques et réglementaires du secteur.