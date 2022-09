L’UOF pourrait offrir le Baccalauréat en éducation dès janvier

Diversité, immigration et inclusion

Après «une première année de toutes les premières» avec ses quatre programmes fondateurs, l’UOF offre déjà un nouveau programme court en Diversité, immigration et inclusion.

En marge du Baccalauréat en études de la pluralité humaine, ce programme se penche sur la diversité des peuples et des personnes au sein de la société, la cohabitation des diverses langues et cultures, la population et les migrations, le leadership des personnes et des organisations dans la société.

On assure que cette formation répond aux besoins du marché du travail «alors que les entreprises et les organismes recherchent du personnel francophone ou bilingue qualifié pour occuper des postes d’agente ou agent d’intégration des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants, en équité et inclusion ou encore en mobilisation du personnel».

Baccalauréat en éducation

L’UOF travaille avec l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario afin de recevoir, cet automne, l’accréditation requise pour offrir un Baccalauréat en éducation (B.Ed.), «programme largement attendu par la communauté».

L’Université espère pouvoir ainsi accepter ses premières demandes d’admission au cours des prochains mois afin d’accueillir les premières étudiantes et les premiers étudiants dès janvier 2023.