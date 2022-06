Nos écoles soulignent le Mois national de l’histoire autochtone

L’équipe pédagogique de l’éducation autochtone a préparé un programme d’apprentissage, pour la maternelle à la 12e année, ciblant les thèmes de la diversité, l’histoire, la réconciliation et la reconnaissance des territoires.

«Les plus jeunes aborderont ces concepts grâce à des lectures, des chansons, des émissions. Par exemple, ils découvriront en vidéo la cuisine autochtone et les défis de trouver certains ingrédients. Ou encore, ils apprendront à faire des boules de semence.»

«Les plus grands travailleront sur des sujets plus complexes en s’appuyant sur des textes, des discussions et des témoignages tels que celui de Samian, artiste innu, qui parle de son histoire dans sa chanson Je me souviens.

Visites d’artistes abénakies et wendates

De plus, les élèves et le personnel enseignant assisteront à une discussion virtuelle avec deux artistes et passeuses du savoir abénakies, Mimi et Dominique O’Bonsawin, le 8 juin.