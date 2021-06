Spiritualité autochtone: variation sur le thème du paradis terrestre

Spiritualité autochtone sans religion unique

On sait qu’il n’y a jamais eu, chez nos Premiers Peuples, de religion unique. Tout au plus ont-ils partagé des mythes semblables sur la création de leur environnement: la terre, les eaux et le ciel. Pour plusieurs d’entre eux, le monde est posé sur le dos d’une tortue géante. Ils appellent le continent nord-américain l’«île Tortue».

Comme les peuples de l’Antiquité de l’autre côté de l’océan, la spiritualité autochtone est peuplée d’êtres surnaturels, de héros et d’animaux fantastiques. Ces derniers ressemblent évidemment aux animaux qu’ils connaissent et qu’ils respectent: ours, loups, serpent, baleines, aigles, etc.

Certaines de ces créatures sont des alliées dont ils tirent de précieux enseignements. D’autres sont maléfiques et doivent être apaisés ou combattus. Car ils risquent de les entraîner au royaume des morts… Ou de les tourmenter en rêves, souvent considéré comme un monde aussi réel que celui qu’ils perçoivent éveillés.

Plusieurs des chants et des danses autochtones tirent leurs origines dans cette volonté d’honorer ou de négocier avec ces déités. Souvent pour qu’ils protègent la tribu face aux ennemis ou à l’adversité.

Grand Esprit et Grand Mystère

Comme sous toutes les latitudes, la spiritualité autochtone est hiérarchisée en esprits plus ou moins importants ou influents. Le plus grand ou le premier de tous, créateur de l’univers, peut être comparé au Dieu des religions occidentales.