Chasseur au harpon : texte fondateur de la littérature autochtone

La GRC a contraint des centaines de résidents d’Inukjuak, sur la côte est de la baie d’Hudson, dans le nord du Québec, à se relocaliser à Resolute, dans le Haut-Arctique, soit plus de mille cinq cents kilomètres au nord-ouest.

Dangereuse traque d’un ours blanc

À travers la traque symbolique d’un ours blanc et le dur apprentissage d’un jeune garçon, le roman met en scène le combat immémorial que ces hommes et ces femmes doivent livrer pour survivre. «Je peux mourir aujourd’hui même. Je ne vivrai peut-être plus demain.»

Markoosie Patsauq écrit que «la chasse à l’ours est la plus exigeante de toutes. Parfois, si un ours est arrêté par les chiens, il peut les tuer. Parfois aussi, il peut tuer un homme. Les ours blancs sont terribles. On les chasse malgré tout, car il n’y a pas le choix. Ils donnent de la nourriture et des vêtements.»

Publié aux Éditions du Boréal, l’ouvrage comprend 128 pages, mais le roman Chasseur au harpon proprement dit n’occupe que 74 pages.

La postface de l’auteur et la note des deux traducteurs regorgent de renseignements fort intéressants. On y apprend que Marc-Antoine Mahieu a passé du temps avec l’auteur à Inukjuak en 2017, et qu’il a pu profiter des souvenirs de Patsauq, de même que de précisions sur de nombreux termes et expressions du manuscrit en inuktitut.