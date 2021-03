Un roman tsi et pitsiartok

Et voilà qu’elle sent un coup de foudre dès le premier jour. «Elle riait et elle pleurait. Elle ressentait cruellement l’ambiguïté de ses sentiments, de ses émotions.» Il faut dire que son cœur penche vers un natif de la région, un homme intelligent, généreux, beau et athlétique.

Vengeance familiale

Le rôle dynamique de docteure ou doctoresse Tiriganiak – l’auteur emploie les deux termes – a un impact médico-socio-économique extraordinaire sur Guviai Jaujuq.

Sa présence demeure aussi la cause de beaucoup de tourments pour les malheureux habitants du village. Cela est relié à une seconde histoire de vengeance familiale qui entrecroise l’intrigue principale.

Des forces un peu magiques

Dubois illustre bien que ce n’est pas dans les livres savants qu’on peut ressentir le contexte social effrayant qui régit les communautés nordiques.

Tiriganiak et sa fille possèdent ce que les facultés de médecine des Blancs n’enseignent pas, à savoir: «l’instinct de survie, la foi en ces forces un peu magiques qui se dissimulent sous chaque plaque de mousse».

Sans dévoiler les tenants et aboutissants de l’intrigue menée avec brio, je me permets de signaler que Tiriganiak va se sentir comme une enfant devenue la plus riche au monde «au pied de l’arc-en-ciel recherché depuis toujours»…