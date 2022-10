Fête de la programmation d’automne chez CHOQ FM

La radio communautaire franco-torontoise CHOQ FM lançait récemment sa programmation d’automne-hiver au cours d’une soirée dans ses bureaux et studios de la rue Lansdowne.

Quelques dizaines d’auditeurs et d’animateurs étaient de la fête, le 13 octobre, accueillis par la présidente de la Coopérative radiophonique, Judith Charest, le directeur général Guillaume Lorin, et la directrice de la programmation Nathalie Salmeron.

La député fédérale de la Davenport, Julie Dzerowicz, y a fait une apparition remarquée pour la qualité de son français.

Guillaume Lorin

Guillaume Lorin a remplacé l’an dernier Zaahirah Atchia, recrutée par Radio-Canada Ontario. Il était auparavant directeur de la programmation, et avant ça animateur d’émission au 105,1 FM.

Guillaume Lorin et Nathalie Salmeron animeront d’ailleurs une nouvelle émission matinale (de 7h à 9h) de nouvelles et de variétés. Et Nathalie reviendra de 16h à 18h pour Ça balance à Toronto, un magazine d’actualité et de culture locale.