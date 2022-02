Guillaume Lorin nommé directeur général de CHOQ FM

Fort de 7 ans d’expérience en tant que journaliste et animateur, puis réalisateur et directeur de la programmation, il a secondé la direction générale dans la plupart de ses tâches.

CHOQ FM veut refléter la communauté

«CHOQ FM 105.1 est une véritable passion, que je souhaite transmettre à nos auditeurs et à toutes nos communautés», dit-il.

«Ce poste constitue pour moi l’opportunité de poursuivre nos efforts en matière de consolidation financière, de partenariats avec les éléments de la communauté francophone et francophile.»

«Mais aussi de refléter d’avantage la force économique, culturelle et démographique de la minorité linguistique francophone à Toronto, et au-delà, en Ontario, avec une offre plus ouverte sur le secteur éducatif, l’immigration et la culture.»

Innovation et talents locaux

Il entend également poursuivre l’ouverture de CHOQ FM vers l’innovation numérique, avec un nouveau site web et une présence en balado et en vidéo renforcée… «Afin de toucher davantage encore les francophones au-delà des frontières, tout en mettant en valeur les talents francophones locaux.»