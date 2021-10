La radio communautaire CHOQ-FM veut rester pertinente à l’ère numérique

À l’aube de la 4e révolution industrielle, le secteur de la radiodiffusion doit s’adapter. L’ingéniosité organisationnelle devient un facteur décisif pour assurer la pertinence et la viabilité des médias traditionnels. Comme la radio. Comme la radio communautaire CHOQ-FM 105,1 à Toronto.

«Notre mission consiste à donner une voix, des outils, et un espace aux communautés francophones et francophiles multiculturelles du Grand Toronto pour soutenir leur épanouissement socio-économique et culturel», rappelle la directrice Zaahirah Atchia, rencontrée par l-express.ca.

«Nous devons renforcer l’ensemble de nos capacités éditoriales, opérationnelles, technologiques, relationnelles et commerciales.»

Quatre projets spéciaux pour la radio

Outre les mouvances technologiques, CHOQ-FM doit tenir compte de la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion. Quelle sera son incidence sur le rôle de la radio communautaire?

Comment aussi se préparer à remplir son mandat pleinement à l’ère de la réforme des langues officielles?