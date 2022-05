Lieutenante-gouverneure unilingue: Ottawa fera appel de la décision

Elle a aussi conclu que l’annulation de la nomination de Brenda Murphy causerait trop de tort, puisque cela minerait les lois et décrets qu’elle a promulgués depuis sa nomination en 2019.

Lieutenante-gouverneure irremplaçable

L’un des motifs de l’appel d’Ottawa s’appuie sur des parties de la Charte canadienne des droits et libertés, qui imposent certaines obligations aux institutions du Canada.

Bien que la Charte confère l’obligation d’être bilingue aux institutions et non aux personnes, la juge DeWare a soutenu que le rôle est particulier. «La Charte n’exige pas que tous les employés du gouvernement, ministres, juges ou premiers ministres provinciaux et fédéraux soient bilingues. Toutefois, ces personnes peuvent toutes être remplacées par une autre personne pour l’exécution de leurs fonctions, contrairement à un lieutenant-gouverneur», peut-on lire dans sa décision.

La juge aurait «usurpé le rôle de l’exécutif»

L’avis d’appel du gouvernement fédéral, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, remet en question cet aspect de la conclusion de la juge en chef.

«Si l’institution du lieutenant-gouverneur du N.-B. est visée par les dispositions linguistiques en cause comme étant une composante de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières exigent que le titulaire de la charge soit bilingue», peut-on lire.