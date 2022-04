La lieutenante-gouverneure unilingue du N-B: inconstitutionnelle!

Dans le projet de loi C-18 sur les nouvelles en ligne, déposé par la semaine dernière par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, le CRTC est désigné comme organisme de réglementation pour assurer la surveillance de la non-conformité des plateformes en ligne.

Des experts ont décrié cette nouvelle, considérant que l’organisme n’a pas l’expertise qui justifierait ce rôle de réglementation et de surveillance. Éventuellement, le CRTC devra aussi réglementer les contenus «haineux» et «préjudiciables» en ligne…

Les géants du Web accaparent aujourd’hui 80% de toutes les dépenses de publicité.

Le projet de loi C-18 a pour but de forcer Meta et Google à indemniser les organes de presse pour les contenus journalistiques produits et repris par ces multinationales. Mais ce rééquilibrage est soumis à conditions, considérées «trop restrictives» par les plus petits médias.

Québec et Ottawa s’affrontent sur la protection des caribous

Le gouvernement fédéral pourrait forcer le Québec à créer des habitats protégés pour les caribous forestiers, une espèce considérée «vulnérable» depuis 2005, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.