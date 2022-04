Haine et préjudices: interdit dans la vraie vie, donc interdit sur Internet

«Notre travail sera de faire en sorte que les lois qui viennent baliser ce qu’on peut faire ou dire viennent s’appliquer à Internet»

Sans fournir de date, le ministre Pablo Rodriguez a dit vouloir «faire les choses vite, mais bien».

La violence en ligne au Canada

Quelques données sont ressorties de la consultation publique menée entre juillet et septembre 2021 par Patrimoine canadien:

62% de la population canadienne croit qu’il devrait y avoir une plus grande réglementation du «discours haineux» en ligne.

58% des Canadiennes disent avoir été victimes de violence en ligne.

80% de la population canadienne est en faveur de l’obligation de supprimer le contenu «raciste» ou «haineux» dans les 24 heures.

1 personne sur 5 au Canada affirme avoir fait face à une forme de haine en ligne.

Les personnes «racisées» au Canada seraient presque trois fois plus susceptibles d’avoir été victimes de comportements nuisibles en ligne.

De 2014 à 2019, le nombre de signalements d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet reçus par le Centre national contre l’exploitation des enfants de la GRC a connu une hausse de 1106%.

«Il faut se donner des garde-fous»

Après les discours «haineux» et de «désinformation» en ligne associés au convoi de camionneurs qui a occupé Ottawa au début de l’année, se positionner sur la liberté d’expression est un «exercice d’équilibriste» au Canada, selon David Morin, professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l’Université de Sherbrooke et membre du groupe d’experts.

Selon lui, «il y a un consensus que le statu quo n’est pas une option. Il faut se donner des garde-fous, car il y a des gens victimes de ces discours pour qui les effets sont extrêmement concrets.»