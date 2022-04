Immigration : les dossiers francophones traités plus lentement?

Selon Emmanuel, «c’est présenté comme plus transparent et dynamique. On peut aussi y voir une manière de se protéger vis-à-vis des délais affichés».

Un «problème systémique»

Luisa Veronis, professeure de géographie à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en immigration et communautés franco-ontariennes, nuance qu’il peut s’agir d’un «concours de circonstances» et que plusieurs raisons peuvent expliquer l’écart de traitement soulevé par les auteurs de la pétition, bien qu’il soit difficile de savoir lesquelles exactement.

Cependant, il semble «clair» pour la chercheuse qu’il y a «un problème systémique» et qu’Entrée express fonctionne moins bien pour les candidats francophones qu’anglophones.

L’une de ses hypothèses est qu’il pourrait s’agir du fait que les candidats francophones reçoivent peut-être moins d’offres d’emploi que leurs homologues anglophones et qu’IRCC priorise peut-être les candidats qui ont déjà une promesse d’emploi au Canada.

La chercheuse note d’ailleurs que certaines provinces s’en tirent mieux que d’autres, notamment le Nouveau-Brunswick d’après des données qu’elle a obtenues d’IRCC, mais qu’elle n’a pas pu partager à Francopresse.