10 gemmes urbaines à découvrir à North York

Tant mieux pour les gourmands!

Dans le pâté de maisons juste au nord de la station de métro Sheppard-Yonge, les amateurs de cuisine coréenne ou japonaise trouvent côte à côte l’amusant Daldongnae (4846 rue Yonge), un BBQ coréen où l’on cuit sa propre viande, et le bar à huître Nomé Isakaya.

Suivi de Kenzo Ramen. Puis du bruyant et éclectique coréen Han Ba Tang (4862 rue Yonge) dont on vante les cocktails. Et de Fry, spécialisé en poulet frit coréen et frites.

À 100 mètres plus au Nord, je ne manque jamais de faire le plein de croissants et pâtisseries chez Bake Code (4910 Yonge). J’aime leur gâteau «Mille crêpes», leur croissant au sésame noir, ou encore au lait de thé grillé et poudre de charbon.

Juste en face, il y a Daigyo (4909 rue Yonge) spécialisé en breuvages et desserts glacés au matcha.

Au tournant, l’avenue Spring Garden comprend une brochette de petits restaurants asiatiques incluant Chungchun (5 avenue Spring Garden). On y sert des hot-dog coréens: en fait une sorte de pogo avec saucisse enrobée de batture de farine de riz.