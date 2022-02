Un «village» pour les aînés francophones de York en 2025

On parle d’environ 20 000 pieds carrés d’espaces à bureaux et de commerces, une garderie, des services de santé, des espaces de réunion, de loisirs et de restauration.

À l’extérieur, le village prévoit un grand espace pour un jardin communautaire, une aire de pique-nique, un terrain de jeu, une piscine, un espace pour des spectacles ou de l’animation.

« Nous portons notre rêve à bout de bras et nous en sommes fiers », souligne Jean Bouchard.

Lutter contre la précarité des aînés francophones

La pandémie a souligné le besoin urgent de mettre en place des aides pour les personnes âgées.

Selon un rapport en 2019 de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), les aînées sont les premières victimes de la précarité. Dans tout le Grand Toronto, le seul foyer francophone de soins de longue durée est le Pavillon Omer Deslauriers, un étage de la résidence municipale Bendale Acres à Scarborough.