Un forum noir sur le racisme en Ontario français en 2023

Une dizaine de «piliers» de la communauté noire en Ontario français joignent leurs forces «contre le racisme et sa nature systémique», dans le cadre d’un projet baptisé Action + Dialogue qui mènera à un forum provincial au début de 2023.

L’équipe veut «créer des opportunités de partage» permettant de favoriser «une meilleure compréhension des disparités et difficultés systémiques que vivent les communautés afro-descendantes». Et «proposer des actions concrètes et viables pour remédier à la réalité omniprésente du racisme envers les Afro-descendants».

On examine notamment nos systèmes de santé, d’éducation, de services sociaux et de justice.

Point Ancrage Jeunesse

Mené par l’organisme Point Ancrage Jeunesse, basé à Toronto, avec le Centre d’innovation Éduc-raciale, dont l’adresse est à Ottawa, le projet est subventionné par le ministère ontarien des Affaires civiques et du multiculturalisme à hauteur de 99 940 $.

Le 20 mai dernier, un comité aviseur a été mis en place «dans le but d’avoir la meilleure compréhension possible des enjeux de cette initiative et d’encadrer le projet afin d’atteindre les objectifs escomptés».