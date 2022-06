Les jeunes entrepreneurs honorés au gala RelèveON

RelèveON inclusif

Enfin, le prix Jeune leader inclusif a été attribué à Soukaina Boutiyeb, d’Ottawa, la directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne.

Les deux autres sélectionnées dans cette catégorie étaient Joëlle Kabisoso et Amy Sylla.

Joëlle Kabisoso, d’origine congolaise, a reçu plusieurs prix pour son travail de sensibilisation aux agressions sexuelles et à l’accès à la justice pour les filles et femmes noires.

Amy Sylla, d’origine franco-sénégalaise, travaille en EDI (équité, diversité, inclusion) et a créé Brown Sugar Talk, une plateforme qui donne la parole aux voix marginalisées.

Le gala RelèveON et chaque prix profitaient du soutien de plusieurs commanditaires, à commencer par Desjardins, ainsi que Air Canada, les gouvernements du Québec et de l’Ontario, le CN, Humance (des conseillers en gestion), Réseau Fix (services automobiles), les avocats fiscalistes Thorsteinssons et l’Université de l’Ontario français.

Le Groupe Média TFO s’occupait de la co-animation du gala ainsi que de la technique dans l’ancienne église Berkeley du quartier Queen et Parliament. Après les discours et remises de prix, la soirée s’est poursuivie dans l’ambiance musicale de DJ Unpier.