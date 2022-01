Fiers entrepreneurs, postulez aux Prix RelèveON

Grâce à des partenaires régionaux, notamment la Chambre de commerce de Prescott-Russell dans la région Est et le Collège Boréal dans les régions Centre, Sud-Ouest et Nord, les organisateurs feront la promotion de l’événement auprès des jeunes gens d’affaires aux quatre coins de la province.

En plus de Desjardins Groupe d’assurances générales et de Fédération des caisses Desjardins, les partenaires des PrixRelèveON sont: Air Canada, les gouvernements de l’Ontario et du Québec, Humance, l’université de l’Ontario français, Groupe Média TFO, Cassels, la Fondation franco-ontarienne, le Collège universitaire Glendon de l’Université York, ainsi que les sociétés et organismes Normandin Beaudry, True North Safety, et le Lys Realty Group.