Du soutien à l’emploi des jeunes Noirs centré sur l’estime de soi

Des jeunes Noirs et nouveaux arrivants au Canada peuvent traverser leurs études secondaires et postsecondaires avec difficulté, en raison d’attitudes racistes à leur égard. Ajouté au racisme systémique, cela contribue à affaiblir leur estime de soi et rend plus ardu leur accès au marché du travail.

C’est le raisonnement qui sous-tend le nouveau programme de soutien à l’emploi USTAWI, axé sur le bien-être et la santé mentale, proposé en octobre et novembre par l’organisme bilingue ontarien Point Ancrage Jeunesse (PAJ).

USTAWI («bien-être» en swahili, la langue africaine la plus répandue) est offert en personne au Collège Boréal à Toronto, les samedis 15 et 22 octobre, et en mode virtuel les 19 et 26 novembre.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe Conseil Évoluti’ON, il vise à permettre à la jeunesse noire de bénéficier d’un accompagnement dans leurs projets professionnels.

«En plus de permettre aux jeunes hommes et femmes de se qualifier au programme Évoluti’ON et de bénéficier de ses avantages, USTAWI offre aux participants des outils pratiques et personnalisés», indique la présidente de PAJ, Edwige Ngom.