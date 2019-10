Les MREF préfèrent l’inclusion à l’intégration

Dialogue et engagements

Les gens consultés ont recommandé d’améliorer les communications et le dialogue entre l’AFO et la communauté MREF. On veut aussi que l’AFO établisse un plan d’engagements concrets envers la communauté MREF.

En diffusant le rapport, l’AFO a immédiatement créé un comité consultatif qui a pour mandat de développer «des stratégies et des mécanismes adéquats pour favoriser une plus grande collaboration et inclusivité des communautés MREF au sein des collectivités franco-ontariennes».

«Lors des consultations, l’AFO et la communauté MREF ont démontré une ouverture à oeuvrer ensemble pour bâtir un Ontario français plus fort et pluriel. Ça me rend confiant pour l’avenir, même si le travail qui nous attend est énorme», a déclaré Peter Hominuk.

«Je reste persuadée que l’épanouissement de la communauté francophone est lié à sa capacité à s’adapter à la francophonie plurielle», a commenté Léonie Tchatat.