Les organismes franco-ontariens peinent à être plus inclusifs

Tokénisme

«Certains organismes adoptent un modèle où des postes sont désignés pour des personnes MREF ou d’autres groupes identitaires. Cela peut être une stratégie pour augmenter la diversité, mais c’est souvent facile de tomber dans du tokénisme […] Personnellement [je trouve que cette approche] réduit la contribution des personnes MREF», expose la directrice de l’ACFO Ottawa.

Le terme tokénisme «fait essentiellement référence à la pratique à laquelle un groupe ou un organisme a recours, afin d’inclure des personnes des minorités, dans le but de pouvoir se targuer d’être [inclusif]», rapportait l’émission Sur le vif en octobre 2019.

Pour Jean-Marie Vianney, le tokénisme est un enjeu majeur au sein des organismes communautaires franco-ontariens. «Le modèle actuel préconisé par certains organismes est celui du tokénisme. On retrouve un représentant de chaque communauté […] Les communautés francophones ont fort à faire au niveau de l’inclusion et de la représentativité» déclare-t-il.

Pistes de solutions

Pour la directrice de l’ACFO Ottawa, il est important d’écouter la communauté et d’interagir le plus possible avec celle-ci pour qu’elle puisse s’approprier l’identité franco-ontarienne et s’impliquer au sein des organismes.

Elle précise qu’en ajoutant une perspective intersectionnelle à la gestion et à la programmation communautaire, on peut mieux inclure les identités diverses au sein de la culture franco-ontarienne.