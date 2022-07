Nouveau programme gratuit de formation en recherche d’emploi

Préparati’ON et Identificati’ON: Ateliers d’employabilité.

Gesti’ON: Ateliers de littératie financière.

Acti’ON: Formations d’introduction au web design ou à la gestion immobilière.

La flexibilité du format en ligne, avec des modules préenregistrés, veut permettre aux participants de suivre le programme au rythme qui leur convient le mieux.

On y discutera entre autres du marché et des lois du travail, de la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, de la préparation pour passer un entretien d’embauche avec succès, ou encore de l’amélioration de la visibilité des candidats sur LinkedIn.

L’accompagnement personnalisé, en fin de formation, sert à éventuellement décrocher un emploi, un stage ou un contrat au sein de l’une des compagnies partenaires du programme.

Approche atypique

Le Groupe conseil Évoluti’ON a été fondé par Hanane Jaouich, qui est cadre dans un groupe immobilier. C’est aussi elle qui est à l’origine des garderies Bonjour Sunshine.

Le Groupe conseil Évoluti’ON fournit «des solutions évolutives, innovantes et clés en main en matière d’employabilité et d’autonomie financière. Son approche atypique est centrée sur l’humain et le développement de compétences avec un état d’esprit entrepreneurial.»