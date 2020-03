Crise sanitaire: n’oublions pas nos communautés

Bien-être physique

Cognitif

Émotionnel

Social

Spirituel

L’état de santé d’une communauté est déterminé par l’influence conjuguée de nombreux déterminants dont, entre autres, l’alimentation, l’hygiène de vie, la culture, l’environnement physique et social, le réseau de soutien social. La supervision d’une grande partie de ces déterminants est exercée par nos organismes communautaires.

De nouveaux appuis financiers ont été annoncés aujourd’hui dimanche 30 mars par le gouvernement Trudeau pour soutenir les aînés, la jeunesse, et les sans-abris. C’est un début!

Souhaitons que nos gouvernements responsables s’engagent davantage financièrement afin d’assurer la continuité de l’œuvre indispensable de nos réseaux socio-communautaires durant cette crise sanitaire extrême qui risque de durer mais aussi après…

Que nos futurs stimuli économiques n’incluent pas seulement une aide financière destinée aux entreprises et travailleurs en chômage obligé, mais aussi aux organismes communautaires pour leur permettre de poursuivre leur mission sociale essentielle via les ressources humaines et matérielles nécessaires. Une question de survie pour nos communautés!