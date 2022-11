Cinq professionnelles de l’éducation récompensées du Prix IDÉLLO

Cinq professionnelles de l’éducation ont été récompensées par TFO, via sa plateforme d’apprentissage numérique IDÉLLO, dans le cadre du concours annuel visant à valoriser et à reconnaître l’innovation et la passion en éducation.

Il s’agit de Catherine St-Amand-Guitard, Geneviève Despins, Latifa El Adabi, Mélanie Beaudet et Tanya Campbell.

TFO s’associe ici à l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario, et à Canadian Parents for French.

L’éducation au Canada

Les cinq lauréates, récompensées dans cinq catégories de prix, reflètent la diversité de la francophonie.

Catégorie «Enseignante et enseignant d’une école de langue française en Ontario»: Mélanie Beaudet, de Trenton, enseignante à l’école élémentaire Cité Jeunesse du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.