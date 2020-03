Accès gratuit à IDÉLLO pour les familles bousculées par le coronavirus

«Nous voulions que TFO reste aux côtés des parents, des enfants et des enseignants francophones et francophiles à travers le Canada de manière utile et efficace.»

Vidéos, jeux et ressources

Julie Caron, directrice principale de l’Apprentissage numérique, explique que «c’est dans cet esprit d’entraide que nous donnons dès maintenant l’accès gratuit à IDELLO.ORG pendant cette période critique».

L’idée du Camp TFO en Famille est simple: «accompagner les parents aussi naturellement que possible avec une nouvelle programmation tous les jours», en y intégrant des activités d’apprentissage à la maison.

C’est donc le temps de découvrir les vidéos, livres numériques, jeux, applications et autres activités ludiques et éducatives de TFO sous forme de tweets, de publications Facebook et d’autres moyens de partage rapides et immédiats.