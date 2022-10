Des élèves de quatre écoles pour enregistrer leur chanson-thème

Toi et moi est «un appel à prendre soin des autres, à se rassembler et à célébrer la pluralité en tous genres, autour d’une même foi, dans une fraternité universelle», indiquent les responsables.

«Je suis fier de cette oeuvre issue d’une collaboration exceptionnelle de plusieurs écoles secondaires», commente André Blais, le directeur de l’éducation.

«Notre communauté scolaire s’affirme de plus en plus dans toute la richesse de sa diversité. Nous croyons qu’il est important de veiller les uns sur les autres et de faire en sorte que chaque personne se sente accueillie et aimée tel qu’elle est.»