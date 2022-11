Geneviève Oger et Benoît Fortin reconduits à la tête de Viamonde

Un vent de renouveau souffle sur l’organisation, qui, comme les 11 autres conseils scolaires franco-ontariens, célébrera en 2023 ses 25 ans.

Suite aux élections municipales et scolaires du 24 octobre dernier, Viamonde accueille six nouveaux élus. Trois conseillers entament leur deuxième mandat et une dernière débute son troisième mandat à la table.

Élection partielle et nomination

Une élection partielle se tiendra le 23 janvier afin d’élire une conseillère ou un conseiller pour représenter le secteur de Toronto-Centre.

En effet, les deux candidats en vue du scrutin du 24 octobre ont été disqualifiés, n’étant pas des «ayants droit», c’est-à-dire qu’il et elle ne parlaient pas français, n’avaient pas d’enfants dans le système francophone, et n’étaient jamais eux-mêmes allés à l’école française au Canada.

Un appel de candidatures sera également bientôt publié afin de procéder à la nomination éventuelle d’une personne pour représenter le secteur de Niagara. Aucun candidat ne s’est présenté dans cette région pour Viamonde aux dernières élections.