«Long live the King» – Doug Ford

Elizabeth Dowdeswell a souligné que la souveraine du Canada a toujours assumé cette fonction «avec grâce, dignité et une authentique compréhension et appréciation de ce pays et de ses citoyens».

«En dépit du rythme rapide et des changements sociaux parfois tumultueux qui ont souvent caractérisé cette deuxième ère élisabéthaine, Sa Majesté est demeurée un symbole de bienveillance et de constance.»

«En pleurant sa mort, nous honorons une souveraine loyale envers son peuple, et nous rendons hommage à l’importante institution qu’est la Couronne au Canada. Que Dieu bénisse feue Sa Majesté la reine Elizabeth II.»

Le maire de la ville-reine élogieux

Le maire de Toronto, John Tory, a offert ses condoléances au nouveau roi Charles III, aux membres de sa famille et au Commonwealth, «qui ressentiront un profond sentiment de perte alors que nous marquons le décès de notre reine, Elizabeth II».

«Beaucoup d’entre nous n’ont connu aucune autre reine, a déclaré John Tory. Elle a été la seule présence constante et rassurante dans notre propre pays et sur la scène mondiale – un phare d’éloquence, de stabilité et d’engagement envers le devoir – pendant tant de décennies.»