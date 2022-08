Anti-colonialisme envers et contre… nous tous

Aujourd’hui, la gouvernance ÉDI (équité, diversité, inclusion) est à la mode, à Radio-Canada et ailleurs. La révolte contre le sexisme et l’âgisme de CTV, qui a voulu «moderniser» son image en remplaçant sa présentatrice de nouvelles Lisa Laflamme, expose les limites et les contradictions de ces lubies.

La promotion des valeurs «ESG» dans l’industrie et la finance est de la même farine: privilégier l’environnement, la société et la gouvernance woke, plutôt que le client, la qualité du produit ou (horreur!) les actionnaires. Heureusement, les nouvelles valeurs et les anciennes pratiques sont souvent complémentaires, même profitables. Et, merci, jusqu’à maintenant c’est volontaire.

Diversité et inclusion?

Le gouvernement de Justin Trudeau est imbue de la même idéologie anti-colonialiste qui inspire les Laith Marouf et d’autres faux progressistes… probablement nombreux dans l’entourage de certains ministres et dans des agences comme le CRTC.

De plus en plus souvent, le gouvernement fédéral ajoute un mandat diversitaire à ses appels d’offres de services et ceux des organismes qu’il subventionne. Bonne chance pour avancer dans la fonction publique ou pour décrocher un contrat fédéral si vous ne vous identifiez pas à un groupe minoritaire. Votre talent ou votre expertise? C’est secondaire!

En pratique, cette idéologie n’a rien de «diversitaire», car elle dénigre et exclut notre histoire et notre culture bien davantage qu’elle valorise ou inclut celles des immigrants ou des Autochtones.