Tisser des liens avec son pays en guerre grâce à «l’art à impact social»

Réapprendre à discuter calmement

Joseph Bitamba a été très inspiré par Carolyn McAskie, la diplomate canadienne envoyée par l’ONU en mission de paix au Burundi en 2003.

C’était important pour une société machiste de voir une femme aussi énergique prendre l’initiative. Elle incitait les Burundais au dialogue, malgré tout, et à retrouver la tradition de la palabre: quand on s’asseyait pour prendre le temps d’échanger des arguments.

En arrivant au Canada, Joseph Bitamba a habité un immeuble qui comptait 50 nationalités différentes. Les gens ne se comprenaient pas, car ils ne parlaient pas encore bien anglais, mais il n’y avait aucune tension. Cela l’a marqué.

« Le Canada a aussi connu des conflits, mais il a appris à les gérer. On s’assoit et on discute calmement, pour trouver des solutions pacifiques et vivre ensemble. Il faut que les jeunes Burundais réalisent qu’il y a une autre voie que la violence », dit-il.

L’art à impact social est thérapeutique

Thi be Nguyen, co-fondatrice du Festival SIFA avec Sean St-John, est aussi pétrie par les valeurs canadiennes de respect et d’inclusion. Elles l’ont accompagnée depuis qu’elle est arrivée à Montréal comme réfugiée, à l’âge de quatre ans.