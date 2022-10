Autour de la cathédrale St. James: cinq trésors cachés… et un ROBO café

Arbre tressé

Il faut passer sous une jolie arche de verdure pour sortir du côté nord du parc St. James. On doit y regarder de plus près pour remarquer le pied des arbustes, et suivre leur progression irradiant dans toute l’installation verte pour réaliser qu’il s’agit d’une arche vivante!

Jardin secret rouge et noir

L’idée d’un jardin de sculptures officiel n’est déjà pas mal en soi. On découvre chaque année des installations différentes dans le Toronto Sculpture Garden. Cette année, et jusqu’au 31 août 2023, le jardin se remet de la pandémie avec grand éclat!

Neuf magnifiques bustes rouges semblent flotter au-dessus d’une ligne droite imaginaire. Afrophilia est l’oeuvre percutante de l’artiste jamaïcain Frantz Brent-Harris, établi à Toronto.

On la décrit comme suit (traduction libre): «Une génération de jeunes Noirs qui modifient la perception de soi et changent notre conscience de l’afro-descendance pour en apprécier l’immense valeur, la diversité et la beauté.»

En bonus, le ROBO Café de la rue Church

Il y a quelques semaines, j’avais remarqué des gens attendant devant… un bout de mur de la rue Church, juste au nord de Wellington. J’ai réalisé qu’ils attendaient qu’une machine distributrice nouveau genre leur prépare un café! Il s’agissait d’un des cinq ROBO Cafés en ville.