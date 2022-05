Les Indisciplinés de Toronto sont de retour… avec des ateliers

Après deux ans de pandémie, la troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto est de retour. De mai à juin, elle proposera quatre ateliers de théâtre ouverts au public.

Voilà 12 ans que les Indisciplinés font vivre le théâtre francophone à Toronto. À travers plusieurs pièces, notamment la dernière, Silence on tourne (novembre 2019), la troupe rassemble des comédiens, amateurs ou professionnels, autour de l’art de la scène.

«Notre force, c’est notamment notre lien avec la communauté», indique Geneviève Brouyaux, la présidente des Indisciplinés. «On mise sur de petits moyens techniques, mais de belles mises en scènes. Et ça plaît au public!»

Des ateliers pour se retrouver

Pour retrouver son public après deux ans de coupure, la troupe des Indisciplinés a mis en place une série d’ateliers de théâtre. L’objectif: «Recréer le lien avec la communauté, à travers des ateliers où tout le monde peut participer», explique Geneviève Brouyaux.

Les ateliers Jouons ensemble seront donc organisés en quatre dates. Ils seront ouverts à tous et toutes, «de 15 à 100 ans», avec ou sans expérience en théâtre.

Les participants pourront ainsi explorer la voix, le mouvement et les émotions. «Mais surtout, on a créé ces ateliers pour déployer sa créativité et avoir du fun!»