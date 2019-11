Silence, on tourne! : les Indisciplinés misent sur une jeune metteure en scène

«Pour moi, quand quelque chose devient un métier, ça peut être désagréable. Le théâtre, c’est un petit piment dans ma vie, c’est quelque chose que je veux garder, mais sur le côté.»

Dernière ligne droite

Il reste encore du travail jusqu’au jour J, et le rythme devient de plus en plus intense pour Anaïs et son équipe. Mais ils ne lâchent rien.

«Là au niveau des acteurs ça se passe bien, il faut juste répéter et garder le rythme», affirme-t-elle.

Elle espère que la communauté francophone sera présente aux représentations.

«Avec la pièce, nous sommes en train de promouvoir la francophonie. J’ai envie de voir tous ces francophones qui étaient en train de militer pour leurs droits, de venir voir la pièce.»