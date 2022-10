Des attractions de Nuit blanche resteront pendant toute la semaine

Quelque 150 artistes ont animé la Nuit blanche de Toronto, dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche, à plusieurs endroits du centre-ville, d’Etobicoke, North York et Scarborough.

Alors que cette manifestation audio-visuelle ne durait que quelques heures dans le passé, 36 installations resteront en place pendant toute la semaine, jusqu’à lundi prochain 10 octobre (le congé de l’Action de Grâce).

Sous la direction artistique de Julie Nagam, la Nuit blanche 2022 avait pour thème The Space Between Us (L’espace entre nous). Les artistes étaient invités à «partager des histoires de leur connexion à leur environnement».