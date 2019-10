10 attractions à ne pas manquer à la Nuit Blanche 2019

bc/pa fusionne auteur et spectateur

Au Artscape Daniels Launchpad, l’idée développée par bc/pa est de donner l’opportunité à toute personne d’être au cœur de l’œuvre d’art, si bien qu’on ne distingue plus son auteur de son spectateur.

Bc/pa a été fondée pour explorer le lien existant entre les artistes et le public. La première œuvre du groupe fut un ballet durant 12 heures Opérations (1945-2006) : Movements, dont la première a eu lieu lors de la Nuit Blanche de Toronto 2018.

Préoccupés de l’avenir de l’Arctique

Among All These Tundras est une exposition créée par un collectif d‘artistes internationaux préoccupés par le devenir de l’Arctique dans le contexte du réchauffement climatique, mais également la terre, la langue et la souveraineté.

Le titre de l’exposition vient du poème My Home Is In My Heart du célèbre auteur Nils-Aslak Valkeapää.

Nuit Talks

Au-delà des expositions, vous pourrez bénéficier d’une expérience artistique unique en assistant aux Nuit Talks, du 18 septembre au 10 octobre. Ces conférences permettent aux artistes d’expliquer le choix de leurs œuvres. Vous pourrez également en apprendre plus sur les techniques d’art utilisées dans les expositions présentées.