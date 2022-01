Le programme de moniteurs de langues Odyssée: «bon moyen de s’intégrer»

Une Odyssée à la découverte… de soi-même

Coïncidence: lors de son stage Explore, on a demandé aux participants de produire un court-métrage. «Pour moi, qui venais de commencer mes études en cinéma, c’était tellement amusant. Le dernier jour du programme, on a vu tous les films et c’est mon équipe qui a remporté le prix du meilleur film: une énorme boîte de M&M!»

Ces deux expériences, Odyssée et Explore, «sont parmi les plus belles que j’ai vécues dans ma vie. J’ai été triste de quitter Sault Sainte-Marie et Calgary… comme le jeune garçon à la fin du film L’auberge espagnole.»

Reza Negaresh recommande ces programmes de langues officielles aux ados et aux jeunes adultes comme lui. «Pour rencontrer les gens, créer des amitiés, explorer les villes et la belle nature du Canada. Et peut-être le plus important: pour se découvrir soi-même.»