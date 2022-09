Un élève de la TFS «vainqueur absolu» de l’Olympiade internationale d’économie

Martin Thaw, un élève qui vient de commencer sa 12e année à la Toronto French School (TFS), a triomphé cet été à l’Olympiade internationale d’économie, à laquelle s’affrontaient en ligne 200 participants représentant 40 pays.

À titre individuel, il a été déclaré «vainqueur absolu», contre un Brésilien en 2e place et un Américain en 3e. En bonne partie grâce à lui, l’équipe canadienne de cinq membres a décroché la médaille de bronze, contre le Brésil (argent) et les États-Unis (or).

Ouverte aux jeunes du secondaire, l’Olympiade internationale d’économie se déroule normalement en présentiel chaque année, dans un pays différent. C’est la Chine qui accueillait l’Olympiade 2022.

Des maths à l’économie

«C’est mon intérêt pour les mathématiques qui m’a mené à l’économie», raconte Martin à l-express.ca. «Les maths sont les fondations de l’économie.»

Il avait participé à l’Olympiade canadienne en 2021 et s’était classé parmi les 10 premiers.