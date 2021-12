Deux élèves récompensées et un nouveau chef à la Toronto French School

Gabriella et Chrystal ont ainsi respectivement obtenu le premier et troisième prix dans la catégorie 14-15 ans de ce concours, dont le thème était L’amitié France-Canada: hier, aujourd’hui et demain.

Aussi, elles ont chacune reçu un don de la part de la fondation Baxter&Alma Ricard qui offre des bourses aux étudiants canadiens-français vivant en situation linguistique minoritaire, afin de les aider à obtenir une éducation de haut niveau.

Les jeunes filles sont également invitées à visiter, en janvier 2022, l’atelier de Charles Pachter, président du jury et artiste canadien de renom.

«L’objectif de ce concours lancé en juin 2021 était de promouvoir l’amitié entre la France et le Canada sur le plan culturel et artistique» explique Gérard Poupée, membre d’Amicitia.

L’association construit un monument dans le cimetière de Beechwood à Ottawa. Leur objectif est d’honorer l’amitié historique et la collaboration pérenne entre la France et le Canada, notamment à l’oeuvre lors des guerres du passé.