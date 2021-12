Décès du fondateur de la Toronto French School

D’autres élèves se sont rapidement joints à eux. Ils sont ainsi devenus la Toronto French School en 1962. En 1966, l’école privée a ouvert six classes.

«Harry Giles était un visionnaire» témoigne Gérard Poupée, professeur de la première heure à TFS.

«Il était convaincu de l’importance du bilinguisme pour former des citoyens canadiens éclairés et engagés. Pour cela, il est allé chercher les meilleurs professeurs – notamment en France, en Suisse et en Belgique – et il a développé des méthodes pédagogiques novatrices.»

Son travail a très vite été honoré. Il a notamment été nommé membre de l’Ordre du Canada en 1973.

La TFS reconnue par la France

Malgré le décès d’Anna Por quelques mois après la première remise de diplômes à TFS, M. Gilles a persévéré et la TFS a pris de l’ampleur.