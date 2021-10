Toronto French School : une semaine de vérité et réconciliation

Vers la prise de conscience

L’évènement à la Toronto French School prend de plus en plus d’ampleur chaque année. « On sent que les consciences s’éveillent, nous portons tous de plus en plus d’intérêt à cette journée », se réjouit Tamara Bolotenko.

Les élèves ont d’ailleurs manifesté cela lors des groupes de travail.

« Les enfants posaient beaucoup de questions et arrivaient à se mettre à la place de ces enfants. Ils se sentent concernés par cette histoire et la trouvent injuste », témoigne Ronan Le Guern, chargé de communication de TFS.

« J’ai beaucoup d’espoir quand je vois mes élèves. Mais ce n’est que le début », explique la vice-présidente de TFS.

« Un travail sur la durée est nécessaire, il faut plusieurs années d’éducation et pas que des évènements une fois par an. C’est comme cela que l’on prend conscience des choses pour ensuite se dédier à un parcours de réconciliation personnel et collectif. »