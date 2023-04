Écouter Hans Zimmer à la lueur des bougies

L’ensemble nous montre aussi comment le compositeur peut réutiliser certains thèmes pour alimenter ses productions.

Pendant une heure, le groupe de quatre musiciens propose un voyage relaxant, bercé par la douce lumière des bougies et éclairé par la justesse des compositions de Hans Zimmer.

Le spectacle Candlelight: The Best of Hans Zimmer risque de vous faire frissonner, et apprécier les bienfaits de la musique et du cinéma.