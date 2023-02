Musique, danse, banquet et invités de marque au gala du Centre francophone

On aura l’occasion d’apprécier la diversité africaine de Toronto au sein de la troupe de dance Zahra, avec ses danseuses originaires du Cameroun, du Ghana et de la République démocratique du Congo (RDC).

DJ Frank est originaire de la RDC lui aussi, et une des maîtresses de cérémonie vient de la Guadeloupe.

C’est la première fois que l’événement est payant (30$ par personne ou 50$ par couple). Fidèle à la mission du Centre, on accommodera cependant les clients plus démunis «pour permettre la participation de tous et toutes».

Un espace de garde et de jeu pour les enfants de moins de 12 ans est également prévu. Le stationnement sera gratuit. Et un système de navettes est prévu pour les gens en difficulté de déplacement, avec deux points de ralliement à Scarborough et à Toronto.