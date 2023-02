Nos écoles au diapason du Mois de l’Histoire des Noirs

Nos écoles franco-ontariennes proposent à leurs élèves une foule d’activités et de ressources à l’occasion du Mois de l’Histoire des Noirs 2023.

À Toronto et dans la péninsule du Centre-Sud ontarien, le Conseil scolaire Viamonde laïque a choisi le thème De l’obscurité à la lumière pour ce mois de février.

«Cette initiative, conforme aux valeurs d’inclusion, d’ouverture au monde et à sa diversité culturelle de Viamonde», indiquent ses responsables, «témoigne de notre engagement collectif à lutter contre le racisme, à promouvoir l’équité et la création de milieux d’apprentissage et de travail sécuritaires, inclusifs et sensibles à la culture.»

Au Conseil scolaire catholique MonAvenir, on a adopté le thème canadien Honorer notre passé, inspirer notre futur. Et ses dirigeants soulignent que «c’est tous les jours et tout au long de l’année que la contribution des personnes noires est appelée à être célébrée».

Ateliers, spectacles et galas dans les communautés

On ajoute que les élèves et les membres du personnel de MonAvenir prendront part à de multiples activités dans les écoles, mais aussi aux activités et festivités organisées par les partenaires communautaires.