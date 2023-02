Hamilton: une série d’ateliers et un gala pour le Mois de l’Histoire des Noirs

Le Centre francophone Hamilton (CFH) et le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) tiendront plusieurs événements conjoints en février, Mois de l’Histoire des Noirs.

Avec son projet En février et en tout temps: transmission des arts africains, entre le 2 et le 23 février, le CFH propose une série d’activités artistiques d’inspiration africaine et caribéenne à divers endroits.

Quatre sessions de danse sont animées par la compagnie torontoise Sentiment Collective. Au Centre de santé communautaire.

Deux ateliers de collage autour du pagne sont animés par Artconnekt. Au Centre francophone.